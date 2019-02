Drohnensichtung legt Flugverkehr in Dubai lahm

Eine unerlaubte Drohne in Flughafennähe hat am Freitagmorgen den Luftverkehr in Dubai kurzzeitig lahmgelegt. Die Flüge seien für knapp eine halbe Stunde ausgesetzt worden, teilte das Medienbüro des Emirats mit.