Quelle: Reuters Fast jedes fünfte Kind wächst in Kriegen oder Konflikten auf

Mehr als 100.000 Babys sterben jedes Jahr durch Kriege und Konflikte in den zehn am schlimmsten betroffenen Ländern. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Kinderrechtsorganisation Save the Children am Freitag anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht hat.