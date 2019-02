Saarland: Radioaktives Material und Chemikalien bei Hausräumung nach Tod von Bewohnern gefunden

Quelle: www.globallookpress.com Radioaktives Material und Chemikalien bei Hausräumung nach Tod von Bewohnern gefunden

Nach dem Tod von zwei Bewohnern ist ein Haus in Saarbrücken geräumt und radioaktives Material entdeckt worden. „Es handelt sich bei diesen Stoffen um natürliche Uranverbindungen, die in den 1980ern noch frei verfügbar für Forschung und Lehre waren», erklärte eine Sprecherin des Saar-Umweltministeriums in Saarbrücken am Donnerstag.