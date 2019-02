Polizei zerschlägt internationalen Drogenring - Festnahmen in Bayern

Quelle: www.globallookpress.com Polizei zerschlägt internationalen Drogenring - Festnahmen in Bayern (Symbolbild)

Die Polizei hat nach Ermittlungen in Deutschland, Tschechien und Österreich einen international aktiven Drogenring zerschlagen. Die Haupttäter wurden im Raum Nürnberg und in Tschechien ausfindig gemacht, wie die österreichische Polizei am Donnerstag in Eisenstadt mitteilte.