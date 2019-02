Kolumbianer muss wegen 267-fachem Kindesmissbrauchs 60 Jahre in Haft

Quelle: AFP

Wegen hundertfachen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und des Vertriebs von Kinderpornografie ist ein Mann in Kolumbien zu 60 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte mindestens 276 Kinder missbraucht habe, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2007 und 2008 vor allem in der Hafenstadt Barranquilla.