Mindestens 23 Tote bei Unglück in Goldmine in Simbabwe

Quelle: Reuters Mindestens 23 Tote bei Unglück in Goldmine in Simbabwe (Archivbild)

Bei einem Unglück in einer Goldmine in Simbabwe sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Die Goldsucher waren auf eigene Faust in die Mine eingedrungen und wurden nach einem Dammbruch von steigendem Wasser in den Schächten überrascht, wie Polizeisprecherin Charity Charamba am Donnerstag erklärte.