Fox-News-Umfrage: 25 Prozent der Befragten glauben, dass Gott Trump als Präsidenten haben wollte

Der Nachrichtensender Fox News hat US-Bürger im Rahmen einer Umfrage interviewt, ob der Wahlsieg von Donald Trump gottgewollt war. Die Telefonumfrage, an der 1.004 zufällig ausgewählte registrierte Wähler aus dem ganzen Land teilgenommen haben, wurde vom 10. bis 12. Februar durchgeführt. Eine der Fragen lautete: "Glauben Sie Gott wollte Donald Trump als Präsident?"

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 25 Prozent der Befragten daran glauben, 62 Prozent der Umfrageteilnehmer damit nicht einverstanden sind und die restlichen Befragten keine feste Meinung dazu haben. Unter weißen evangelikalen Christen denken 55 Prozent der Befragten, Gott habe den Wahlsieg von Donald Trump gewollt. Die Zahl der Protestanten, die ihn als Präsident von Gottes Gnaden sehen, ist niedriger - nur 36 Prozent. Am wenigsten sind die Katholiken davon überzeugt (20 Prozent der Befragten), dass Donald Trump von Gott gesegnet ist.

Die Zahl der Republikaner, die an die Gottgefälligkeit Trumps glauben, ist fünf Mal so hoch (45 Prozent) wie die der Demokraten (9 Prozent).

Ende Januar sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Sarah Sanders: "Ich glaube, dass Gott uns alle ruft, verschiedene Pflichten zu verschiedenen Zeiten zu erfüllen. Ich denke, Gott wollte, dass Donald Trump Präsident wird".

