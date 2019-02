Lawrow: neue EU-Sanktionen gegen Russland zeigen einmal mehr Unselbständigkeit der EU

Quelle: Sputnik Lawrow zu möglichen neuen EU-Sanktionen gegen Russland: Zeigen einmal mehr Unselbständigkeit der EU (Archivbild: Russlands Außenminister Sergei Lawrow beim Treffen mit Teilnehmern des Innerpalästinensischen Dialogs in Moskau am 12.02.2019)

"Wir wissen, dass diese Sanktionen unter massivstem Druck seitens der USA verabschiedet werden – was nur einmal mehr von der Unselbständigkeit der Europäischen Union zeugt" – so kommentierte Russlands Außenminister Sergei Lawrow die neuen Sanktionen, die die EU gegen Russland im Zusammenhang mit der aktuellen Lage in der Straße von Kertsch an der Krim-Halbinsel erwägt.