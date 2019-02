Drei Tote bei Brand im Sauerland

Quelle: www.globallookpress.com Drei Tote bei Brand im Sauerland

Bei einem Wohnhausbrand in Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. "Wir gehen nach jetzigen Stand nicht davon aus, dass sich weitere Personen im dem Haus befinden", sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag.