BMW-Fahrer mit Störsender gegen Laser-Blitzer erwischt – drei Monate Haft

Freie Fahrt für freie Bürger? Pustekuchen: Ein technikaffiner Brite hatte polizeilichen Geschwindigkeitskontrollen den elektronischen Kampf angesagt und einen Störsender gegen mit Lasern arbeitende Geschwindigkeitskontrollen installiert – dafür ist er zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Er wurde bereits im Februar letzten Jahres bei Harrogate mit dem Gerät an der Frontverkleidung seines 3er-BMW erwischt, doch das Urteil kam erst kürzlich zustande.

Außerdem wurde das Vergehen des 58-Jährigen mit einer Geldstrafe von umgerechnet gut 1.700 Euro geahndet. Das Gerät strahlt in einem ähnlichen Frequenzbereich wie die Laser der Kameras, die die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Straße ermitteln. Die Polizeibeamten, die die mobile Geschwindigkeitskamera bedienten, wurden stutzig, weil ihr Gerät just in dem Moment einen Fehlercode ausgab, als der New-Yorkshire-Einwohner in seinem Fahrzeug an ihnen vorbeifuhr, schrieb The Sun am Montag.

Ob und wie häufig der scheinbare Freund der Rasanz tatsächlich gegen die Tempoeinschränkungen auf britischen Straßen verstoßen hat und dabei erwischt wurde, wurde nicht präzisiert.

