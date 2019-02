Europaparlament benennt Gebäude nach Helmut Kohl

Quelle: www.globallookpress.com Europaparlament benennt Gebäude nach Helmut Kohl

Helmut Kohl wird Namensgeber eines Brüsseler Gebäudes des Europaparlaments. Das Präsidium des Parlaments beschloss am Dienstag, ein Bürohaus am Square de Meeûs in der belgischen Hauptstadt nach dem gestorbenen Bundeskanzler zu benennen. Kohl habe die deutsche Vereinigung zum Abschluss gebracht und sich erfolgreich für die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro eingesetzt.