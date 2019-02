Russland: Lastwagen schleift Minivan nach Auffahrunfall zwei Kilometer über die Straße

Quelle: www.globallookpress.com "Du hast da was dran" – Lastwagen schleift Minivan nach Auffahrunfall zwei Kilometer über die Straße (Symbolbild: Ein ähnlicher Auffahrunfall ereignete sich im niedersächsischen Barnstorf im Landkreis Diepholz am 02. Februar 2019)

In der Republik Baschkortostan in Russland hat ein Lastwagenfahrer an seinem Fahrzeug einen Minivan bemerkt – aber erst nachdem er ihn rund zwei Kilometer über die Straße mitgeschleift hatte. Einer der sieben Insassen, eine 45-jährige Frau, musste ärztlich behandelt werden, berichtet die Nachrichtenagentur TASS.