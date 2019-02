Fukushima: Erste Untersuchung des Kernbrennstoffes am havarierten Kraftwerk

Erstmals seit der Nuklearkatastrophe im Jahre 2011 wird der geschmolzene Kernbrennstoff im Atomkraftwerk Fukushima untersucht. Das Energieversorgungsunternehmen TEPCO, Betreiber des Kraftwerks, setzt hierfür einen speziellen Roboter ein. Dieser habe bereits visuellen Kontakt mit dem am Boden befindlichen Material aufgenommen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Zudem wolle der Betreiber herausfinden, ob das Gerät den geschmolzenen Brennstoff heben könne, so die Sprecherin weiter. Das Gerät soll prüfen, ob das hochradioaktive Material fest genug für eine Bergung ist. Die Überreste bleiben während des Tests innerhalb des Reaktors. Über die Ergebnisse der Untersuchung will TEPCO heute Abend informieren, berichtet The Straits Times.

