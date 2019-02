Rätselhafte Kraft blockiert Autoschlüssel und Alarmanlagen in kanadischer Kleinstadt

Anfang des Jahres 2019 sind Einwohner der kanadischen Kleinstadt Carstairs auf etwas Rätselhaftes gestoßen: Auf dem Parkplatz eines örtlichen Lebensmittelgeschäfts gab es eine Zone, in der Autos nicht anspringen wollten und Alarmanlagen versagten. Mehrere Versuche, das Problem zu lösen, waren ergebnislos. Man fing sogar an zu spotten, dass Mitarbeiter wie Kunden besser Hüte aus Aluminium tragen sollten.

Erst nach der Einschaltung des kanadischen Ministeriums für Innovationen, Wissenschaft und Wirtschaft konnte die Ursache der ungeklärten Situation festgestellt werden. Der Grund war der defekte Starter eines Autos, das in der Nähe des Ladens geparkt wurde. Das Gerät verharrte dadurch in einem Funksendemodus, der wiederum verursachte Störungen in der unmittelbaren Umgebung des Autos. Als es deaktiviert wurde, war das Problem beseitigt. Die Behörde betonte, es gebe keine Hinweise auf einen kriminellen oder böswilligen Hintergrund des Vorfalls.

Mehr zum Thema - Weil Bucht zu schnell zufror: kanadische Stadt versinkt im Chaos gestrandeter Robben (Video)