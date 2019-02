Streik in Belgien: Luftverkehr komplett lahmgelegt, auch Bahn- und Nahverkehr betroffen

Wegen eines landesweiten Generalstreiks ist der Luftraum über Belgien an diesem Mittwoch für den normalen Flugverkehr komplett gesperrt. Es könne nicht garantiert werden, dass genügend Personal zur Verfügung stehe, um die Sicherheit zu gewährleisten, teilte der belgische Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes am Dienstag mit. Die 24-stündige Sperrung begann bereits am Dienstagabend um 22.00 Uhr.