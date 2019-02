"Dufte wunderbar für immer": Old Spice wirbt mit längstem Werbespot der Welt für nachhaltiges Aroma

Quelle: www.globallookpress.com "Dufte wunderbar für immer": Old Spice wirbt mit längstem Werbespot der Welt für nachhaltiges Aroma (Symbolbild)

Die brasilianische Werbeagentur Wieden+Kennedy São Paulo hat zusammen mit der Körperpflege-Linie für Männer Old Spice den weltweit ersten "unendlichen" Werbespot in der Geschichte produziert. Zusammengesetzt aus zahlreichen ineinander eingebauten Kurzclips spielt der Re­kla­me­film auf die neue geruchsüberdeckende Technologie an, deren Effekt laut Urhebern der Kampagne "genauso lange wie diese Werbung" halten soll.