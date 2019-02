Koblenz: 44-Jähriger gesteht Totschlag an sechsfacher Mutter

Ein 44-Jähriger hat in Koblenz über seinen Anwalt den Totschlag an einer sechsfachen Mutter gestanden. "Er bereut die Tat", sagte der Verteidiger Cem Ilhan am Dienstag zum Auftakt eines Prozesses vor dem Landgericht. Die Tat sei nicht geplant gewesen. Zum Motiv äußere sich der Angeklagte nicht.