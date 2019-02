Macron verliert Sonderberater Emelien

Quelle: AFP Sonderberater von Frankreichs Präsident Macron kündigt (Archivbild)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron muss künftig ohne einen seiner engsten Mitarbeiter auskommen. Sein Sonderberater Ismaël Emelien kündigte am Montag im Interview mit der Zeitung "Le Point" seinen Rücktritt an. Er begründete seinen Weggang in rund anderthalb Monaten mit der bevorstehenden Veröffentlichung eines von ihm mitverfassten Buches, für das er künftig gern Werbung machen möchte.