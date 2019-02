20 Verletzte bei Feuer in Kieler Hotel

Bei einem Zimmerbrand in einem Kieler Hotel am Samstagabend sind 20 Menschen verletzt worden. Die meisten von ihnen konnten aber ambulant versorgt werden, nur ein 55-jähriger Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einem Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen.