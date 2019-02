Großdemonstration gegen Regierung in Rom – Zehntausende gehen auf die Straße

© Twitter Großdemonstration gegen Regierung in Rom – Zehntausende gehen auf die Straße

Zehntausende Menschen haben in Rom gegen den Kurs der Regierung demonstriert. Verschiedene Gewerkschaften hatten zu dem Protest auf der zentralen Piazza San Giovanni am Samstag aufgerufen, bei dem sie zu mehr Gleichheit, Recht auf Arbeit und gegen Rassismus aufriefen. "Die Regierung muss aus der virtuellen Realität heraus und sich in die reale Welt begeben", sagte die Generalsekretärin des Gewerkschaftsbundes Cisl, Annamaria Furlan.