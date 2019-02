72 Tote durch gepanschten Schnaps in Indien

Quelle: Reuters © Danish Siddiqui Angehörige trauern im Juni 2015 in Mumbai um einen an gepanschtem Alkohol gestorbenen Mann.

Nach dem Genuss von gepanschtem Alkohol sind in Indien 72 Menschen gestorben. Über 30 Personen wurden festgenommen. Das Problem ist in Indien weit verbreitet. Jedes Jahr sollen dort etwa 1000 Menschen am Konsum von schwarz gebranntem Schnaps sterben.