Bald auch menschliche Gliedmaßen? Forscher lassen Zehen von Mäusen neu wachsen

Forscher der A&M Universität im US-Bundesstaat Texas haben einen Durchbruch erzielt und eine Studie abgeschlossen, in der sie zum ersten Mal erfolgreich Gelenk- und Knochengewebe für Mäuse regeneriert haben. Dies ist ein Schritt, der für die Regeneration menschlicher Gliedmaßen vielversprechend ist. Die Wissenschaftler konnten das Wachstum in geschädigten oder amputierten Gliedmaßen von Mäusen mit nur zwei Proteinen künstlich stimulieren: BMP2 und BMP9.