Quelle: www.globallookpress.com Mazedonien wählt am 21. April neuen Präsidenten

Mazedonien wählt am 21. April einen neuen Präsidenten. Den entsprechenden Erlass unterschrieb Parlamentspräsident Talat Xhaferi am Freitag, berichteten Medien in der Hauptstadt Skopje. Eine Stichwahl zwischen den beiden erstplatzierten Kandidaten findet am 5. Mai statt, falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Der Präsident hat überwiegend nur repräsentative Aufgaben, kann aber neue Gesetze verzögern.