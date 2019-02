Tschechien zahlt erstmals Schmerzensgeld an DDR-Flüchtling

Quelle: www.globallookpress.com Tschechien zahlt erstmals Schmerzensgeld an DDR-Flüchtling (Symbolbild)

Tschechien zahlt erstmals eine Entschädigung an einen ehemaligen DDR-Bürger, der beim Fluchtversuch in den Westen schwer verletzt wurde. Der heute in Köln lebende Mann erhält nach einer Gerichtsentscheidung umgerechnet knapp 4.900 Euro Schmerzensgeld, wie ein Sprecher des Justizministeriums in Prag am Freitag bestätigte.