"Ihr seid taub": Maduro sagt, EU höre Venezuela nicht zu

Quelle: Reuters

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die "parteiliche und ideologische Natur" der von der EU unterstützten Internationalen Kontaktgruppe zu Venezuela abgelehnt, die vor kurzem dazu aufrief, "glaubwürdige Wahlen" in seinem Land zu ermöglichen. Venezuela unterstütze den Dialog, der von Mexiko, Uruguay, Bolivien und der Karibischen Gemeinschaft CARICOM vorgeschlagen wurde, erklärte der venezolanische Staatschef in einer Pressekonferenz in Caracas.