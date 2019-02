Amoklauf und Brandstiftung in chinesischer Neujahrsnacht: Sieben verbrannt, acht erstochen

Quelle: Reuters Ein Amokstecher und ein Brandstifter in chinesischer Neujahrsnacht: Sieben verbrannt, acht erstochen (Symbolbild: Beweisstück nach Mordfall in Hong Kong)

In China sind fünfzehn Menschen in der Nacht des chinesischen Neujahrsfestes am Montag bei zwei Familientragödien ums Leben gekommen: In der nordchinesischen Provinz Shaanxi hat ein Mann das Haus seines Bruders angezündet, in dem sein Bruder samt Frau, die Väter der beiden und drei Kinder verbrannten. In einem Dorf in der nordwestchinesischen Provinz Gansu lief in derselben Nacht ein anderer Mann mit einem Messer Amok – er erstach acht Männer und verletzte weitere sieben.