US-Militär tötet 15 Al-Shabaab-Kämpfer in Somalia

Quelle: Reuters

Das US-Militär hat mit zwei Luftangriffen in Somalia nach eigenen Angaben 15 Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Die Angriffe fanden am Mittwoch nahe Gandarshe und am Donnerstag in der Nähe von Bariire im Süden statt, wie die US-Streitkräfte am Freitag mitteilten. Zivilisten wurden demnach nicht verletzt oder getötet. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.