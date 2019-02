Kolumbien: Tierarzt wegen Heroinschmuggels in lebenden Hundewelpen zu sechs Jahre Haft verurteilt

Ein US-amerikanischer Tierarzt, der im Auftrag von kolumbianischen Drogenhändlern flüssiges Heroin in Hundewelpen eingesetzt hatte, wurde am Donnerstag zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Tiere wurden als Drogenkuriere eingesetzt und sollten das Heroin in ihren Mägen die USA bringen. Drei Hunde sind bereits gestorben. Einer der überlebenden Vierbeiner wurde als Drogenspürhund ausgebildet und bekam symbolisch den Namen Heroina.