Nach Rassismus-Vorwürfen: Gucci zieht Pullover von Markt zurück

© Gucci Rassistisch und erinnert an Blackface: Gucci zieht Pullover von Markt zurück

Die Luxusmarke Gucci hat einen Wollpullover vom Markt genommen, nachdem der Marke vorgeworfen wurde, sein Kleidungstück erinnere an Blackface – eine Art Theaterschminke für stereotypisches und karikaturartiges Darstellen dunkelhäutiger Menschen. Blackface wird in vielen Ländern, vor allem in den USA, als beleidigend und respektlos empfunden.