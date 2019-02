USA: Jogger erwürgt attackierenden Berglöwen

Quelle: www.globallookpress.com USA: Jogger erwürgt Berglöwen, der ihn attackierte (Symbolbild)

Ein Sportler, der am Montag in einem Park des US-Staates Colorado seine Laufstrecke absolvierte, wurde plötzlich von einem Berglöwen von hinten angegriffen. Die Bewegungen des Joggers sollen in dem Tier seinen Jagdinstinkt ausgelöst haben. Um sich zu retten, erwürgte der Mann nach einem blutigen Kampf das Tier.