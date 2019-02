Österreich weltweit Spitze bei ökologischer Landwirtschaft

Quelle: www.globallookpress.com Österreich weltweit Spitze bei ökologischer Landwirtschaft (Symbolbild)

In Österreich ist der hohe Anteil an Bio-Flächen in der Landwirtschaft 2018 weiter gewachsen. Wie das zuständige Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus am Donnerstag mitteilte, werden inzwischen rund ein Viertel aller Flächen biologisch bewirtschaftet. Österreich ist demnach das Land mit dem größten Anteil an Bio-Flächen in der Landwirtschaft weltweit.