Kein Duschen und Händewaschen: Trinkwasser in Heidelberg und Dossenheim verunreinigt

Wegen einer unbekannten Verunreinigung sollte am Donnerstag im gesamten Stadtgebiet von Heidelberg sowie im benachbarten Dossenheim kein Trinkwasser aus der Leitung genutzt werden. "Das bedeutet, dass derzeit kein Duschen oder Hände waschen möglich ist. Das Trinkwasser kann nur zur Toilettenspülung benutzt werden", teilte die Stadt Heidelberg auf ihrer Internetseite mit.

Mehrere Bürger hatten am Morgen eine Blaufärbung des Wassers gemeldet. Mit was für einer Substanz das Wasser verunreinigt wurde, sollte so schnell wie möglich analysiert werden. Die Stadt richtete ein Infotelefon für Anwohner ein. Die Feuerwehr fuhr durch die betroffenen Gebiete und warnte die Bevölkerung per Lautsprecher. Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete online, die Quelle könne ein Wasserbehälter im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim sein.

Wie die Stadt Dossenheim auf ihrer Internetseite mitteilte, sollten am Abend mehrere Zapfstellen eingerichtet werden, um die Bevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Zunächst waren am Morgen nur Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und die Heidelberger Stadtteile Neuenheim und Handschuhsheim betroffen. Später weitete die Stadt Heidelberg die Warnung vorsorglich auf das ganze Stadtgebiet aus. (dpa)

Trinkwasserwarnung betrifft die gesamte Stadt Heidelberg. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass Handschuhsheim u. Neuenheim betroffen sind. Es wird mit Hochdruck geprüft, ob weitere Stadtteile betroffen sind. Das Trinkwasser in der gesamten Stadt vorsorglich nicht benutzen. — Stadt Heidelberg (@heidelberg_de) 7. Februar 2019

