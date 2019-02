Liebe auf den ersten Wau-Wau: Dating-App für Hunde erschienen

Hundeliebhaber aus Litauen haben eine Dating-App entwickelt, damit Vierbeiner aus Tierheimen ihre neuen Besitzer online kennenlernen und so ein neues Zuhause finden können. GetPet funktioniert ähnlich wie Tinder: Die Nutzer klicken sich durch eine Reihe von Hundefotos und wischen bei Interesse nach rechts.

Wie Vaidas Gecevicius, einer der App-Entwickler sagt, können Nutzer neben den Bildern auch weitere Informationen zu den Straßenhunden erfahren. Außerdem schreiben die Hunde natürlich nicht zurück und schicken keine peinlichen Fotos, was eine Win-Win-Situation für beide bedeutet. Ilona Reklaityte, Gründerin des SOS Gyvunai-Hundeheims in Vilnius, erklärte gegenüber AP, dass der Zuwachs an Streunern in ihrem Tierheim viel größer sei, als die Zahl jener Hunde, die mitgenommen werden. Sie hoffe, dass sich das mit Hilfe der App ändern werde, so Reklaityte. Derzeit befinden sich etwa 140 Vierbeiner in ihrem Heim.

