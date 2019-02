1.080 Tonnen Hilfsgüter: Russlands Militärpolizei geleitet UN-Konvoi zum Lager Rukban in Syrien

Quelle: Sputnik 1.080 Tonnen Hilfsgüter: Russlands Militärpolizei geleitet UN-Konvoi zum Lager Rukban in Syrien (Symbolbild: Humanitärer Hilfskonvoi in der Siedlung Ibta im syrischen Deraa, am 29.02.2016)

Die russische Militärpolizei hat einen humanitären Hilfskonvoi der Vereinten Nationen sicher in die unmittelbare Nähe des Flüchtlingslagers Rukban an der syrisch-jordanischen Grenze geleitet. Dieser war vor Kurzem von Damaskaus aus losgefahren. Insgesamt wurden 1.080 Tonnen humanitärer Hilfsgüter zum Lager verbracht. Dies wurde von Generalleutnant Sergej Solomatin, dem Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.