Nach Impfskandal: 22 Tote bei Masern-Ausbruch auf Philippinen

Quelle: Reuters Nach Impfskandal: 22 Tote bei Masern-Ausbruch auf Philippinen (Symbolbild)

Bei einem Masern-Ausbruch auf den Philippinen sind innerhalb weniger Tage mindestens 22 Menschen gestorben - womöglich als Folge eines Impfskandals. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Donnerstag grassiert die Krankheit sowohl im Großraum Manila als auch in anderen Provinzen. Allein in der Hauptstadt-Region wurden seit Beginn des Jahres mehr als 440 Fälle gemeldet. Die Regierung des südostasiatischen Inselstaats führt die hohe Zahl an Erkrankungen auch auf einen Impfskandal zurück.