AfD verklagt Verfassungsschutz wegen Nennung als "Prüffall"

Quelle: www.globallookpress.com AfD verklagt Verfassungsschutz wegen Nennung als "Prüffall" (Archivbild)

Die AfD will dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) vom Landgericht Köln verbieten lassen, sie öffentlich einen "Prüffall" zu nennen. Das bestätigte ein Sprecher der Partei am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Beim Landgericht Köln war am Mittwochabend keine Auskunft zu erhalten, ob bereits eine Klage eingegangen war.