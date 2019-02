Russland führt Test mit Interkontinentalrakete "Jars" erfolgreich durch

Am Erprobungs-Weltraumhafen von Plessezk haben die russischen Streitkräfte am Mittwoch einen planmäßigen Test einer interkontinentalen ballistischen Rakete des Typs RS-24 ("Jars") erfolgreich durchgeführt. Dies gab Russlands Verteidigungsministerium in einer Erklärung bekannt, die RT vorliegt.