"Nicht-Anfass-Regel" an US-Schule in Bahrein: Fangenspielen und Umarmen verboten

Quelle: www.globallookpress.com US-Schule in Bahrain führt "Nicht-Angreif-Regel" ein – Fangenspielen und Umarmen nun tabu (Symbolbild)

Eine Nicht-Anfass-Regel an der Schule der US-Basis in Bahrain, die letzte Woche eingeführt wurde, lässt die Eltern mit Fragen und die Schüler ohne Abklatschen und Umarmungen dastehen. Die Neuregelung ist eine Reaktion auf "häufige Vorfälle, wenn sich Kinder berühren und weh tun", heißt es in einem an alle Eltern verschickten Brief. Laut der Schulleitung handelt es sich um eine vorübergehende Maßnahme. Man wolle den ersten Schritt tun, um schmerzhafte und ungewollte Berührungen vorzubeugen.