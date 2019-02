In Belgien vermisster Junge nach fast 20 Jahren wieder aufgetaucht

Ein vor fast 20 Jahren in Belgien verschwundener Junge wurde gesund und munter im Ausland wiedergefunden, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Der damals 14-Jährige war im November 1999 zuletzt in der Gemeinde Saint-Gilles gesehen worden. Der Junge war erst zehn Tage vorher mit seiner Familie aus Angola angekommen.