Macron plant nationalen Gedenktag für armenischen Genozid - Kritik aus der Türkei

Quelle: AFP Macron plant nationalen Gedenktag für armenischen Genozid - Kritik aus der Türkei

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant, den 24. April zum nationalen Gedenktag für den armenischen Genozid zu machen. Das teilte der Staatschef am späten Dienstagabend mit. Anlass war ein Auftritt vor der armenischen Gemeinschaft in Paris. "Frankreich schaut der Geschichte ins Gesicht", erklärte Macron. Die Türkei hat die Pläne Frankreichs scharf kritisiert. Sein Land verurteile dieses Vorhaben, sagte Ibrahim Kalin, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, am Mittwoch.