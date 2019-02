Gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa: Kramp-Karrenbauer will europäische Armee

Gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa: Kramp-Karrenbauer will europäische Armee

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert eine gemeinsame Verteidigungspolitik in Europa. Dazu gehöre aus ihrer Sicht irgendwann auch eine europäische Armee, sagte die Parteivorsitzende am Dienstagabend in Brüssel. Diese Truppe werde zwar nationale Armeen nicht ersetzen, aber ergänzen und etwa für spezifisch europäische Interessen eingesetzt werden.