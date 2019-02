Eklat in australischem Restaurant – Gitter-Pommes nach "Schindlers Liste" benannt

Eine Holocaust-Anspielung im Namen eines Gerichts in einem Restaurant der australischen Stadt Gold Coast hat seine Besucher in Staunen versetzt. Für 15 Dollar bot die Gaststätte Gitter-Pommes, die sie nach einem der bekanntesten Zeugnisse des Völkermordes an den Juden in Nazi-Deutschland, dem US-Spielfilm "Schindlers Liste", taufte.