Zwei 19-Jährige nach Steinwürfen auf Autos zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com Zwei 19-Jährige nach Steinwürfen auf Autos zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt (Symbolbild)

Nach Steinwürfen auf fahrende Autos sind zwei 19-Jährige in Schleswig-Holstein wegen versuchten Mordes zu Jugendstrafen von sechs Jahren verurteilt worden. Das sagte ein Sprecher des Landgerichts Flensburg am Dienstag im Anschluss an die nicht öffentliche Urteilsverkündung. Nach Überzeugung des Gerichts war es demnach nur Zufall, dass niemand getötet wurde.