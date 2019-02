Geschlechtertrennung an britischer Schule: Mädchen essen nach den Jungen

Geschlechtertrennung an britischer Islam-Schule: Mädchen dürfen erst dann essen, wenn Buben fertig sind

Laut der britischen Behörde für Bildungsstandards (Ofsted) dürfen Mädchen an einer muslimischen Schule der Stadt Birmingham erst dann mit ihrem Mittagessen beginnen, sobald die Jungen mit ihrem Essen fertig sind. Die Al-Hijrah-Schule wurde bereits im Jahr 2017 dafür bekannt, dass sie illegal Schüler trennt. Trotz einer Ermahnung stellte sich bei einer erneuten Inspektion heraus, dass die Schule dies noch immer tut.

In den ersten Jahren lernen die Mädchen und Buben noch zusammen, während sie in den höheren Klassen getrennt unterrichtet werden. Wie BBC berichtet, dürfen sie sich während der Pausen und auch zum Mittagessen nicht gemeinsam aufhalten. Die Ofsted-Behörde bewertete die Einrichtung im Jahr 2016 als "unangemessen", woraufhin das britische Berufungsgericht entschied, dass die Geschlechtertrennung an der Schule gegen die Gleichstellungsgesetze verstoße. Luke Tryl, Direktor für Firmenstrategie bei Ofsted, erklärte auch, dass die Schule "sehr diskriminierende Texte unterrichtet und die Gewalt gegen Frauen dadurch fördert".

