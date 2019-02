Mindestens 41 tote Sicherheitskräfte bei Taliban-Angriff in Afghanistan

Bei Gefechten in Nordafghanistan sind mindestens 41 Sicherheitskräfte getötet worden. Radikalislamische Taliban verübten einen Angriff auf drei Kontrollposten am Rande von Kundus in der Nacht zu Dienstag, wie der Provinzrat Safiullah Amiri am Dienstag sagte. Es seien mindestens 27 Soldaten und drei Polizisten getötet sowie mehr als zehn Menschen verletzt worden.