US-Ausstieg aus INF: Russlands Verteidigungsminister gibt Boden-Mittelstreckenraketen in Auftrag

Quelle: Sputnik US-Ausstieg aus INF: Russlands Verteidigungsminister gibt Land-Mittelstreckenraketen in Auftrag (Symbolbild: Fregatte der russischen Seestreitkräfte "Admiral Essen" feuert Kalibr-Marschflugkörper auf Ziele der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien. 05.09.2017)

Der Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag zeitigt erste Konsequenzen. Nachdem am Dienstag die Entwicklung einer landgestützten Abschussrampe für die Kalibr-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 1.500 Kilometern angekündigt wurde, folgte nun in einer "Spiegelreaktion" eine konkrete Aufgabenverteilung an Russlands Rüstungsindustrie: Die Entwicklung zweier Langstreckenraketensysteme soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein.