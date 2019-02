Leih-Tisch gefällig? Ikea plant Möbel-Leasing

Quelle: www.globallookpress.com Leih-Tisch gefällig? Ikea plant, seine Möbel zu verleasen (Symbolbild)

Der schwedische Möbelriese Ikea plant ab Februar 2019, seine Möbel auch im Leasing zu vertreiben. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der Inter Ikea Holding, Torbjorn Lööf, in einem Interview mit der Financial Times mit. Zuerst sollen lediglich Tische und Sessel an Geschäftskunden verliehen werden, später auch ganze Küchen. Das Experiment soll in der Schweiz starten und anschließend auf andere Länder ausgeweitet werden.