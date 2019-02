Aus tiefstem Herzen: Ärzte entfernen Zahnstocher aus Herz eines Mannes

Ärzte haben einem Mann in der chinesischen Provinz Guangxi am 9. Januar einen Zahnstocher aus seinem Herzen entfernt. Der spitze Gegenstand wurde zufällig während einer Herz-Operation im rechten Herzvorhof des Mannes entdeckt. Der Patient soll das Stück zufällig unter Alkoholeinfluss geschluckt haben. Ihm zufolge habe er die Gewohnheit, beim Trinken einen Zahnstocher in sein Glas zu legen und es so zu identifizieren.