Paket mit Mehrwert: Franzose bestellt Badeanzug und erhält Goldbarren im Wert von 20.000 Euro

Ein Franzose aus der Stadt Vannes staunte nicht schlecht, als er ein Paket öffnete, in dem sich ein Badeanzug für seine Frau hätte befinden müssen. Als der Mann seine Bestellung aufmachte, entdeckte er darin Goldbarren und -münzen aus dem frühen 20. Jahrhundert im Wert von 20.000 Euro.

Der 27-jährige Julien Chagnot nahm das Paket am Samstag vom Postboten entgegen und achtete nicht darauf, was er unterschrieb. Dass die Lieferung viel mehr wog als ein Badeanzug, fiel ihm zunächst ebenfalls nicht auf. Nach seiner Entdeckung beschloss der Mann, das Paket an jener Adresse abzugeben, die auf der Verpackung stand. Da ihm dort niemand öffnete, brachte er es schließlich zur Polizei. Laut dem Bericht wartet das Paar noch immer auf den gekauften Badeanzug.

