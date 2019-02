13 Jahre in USA illegal aufgehalten: Rapper 21 Savage festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com 13 Jahre in USA illegal aufgehalten: Rapper 21 Savage festgenommen

Die US-Einwanderungsbehörde ICE hat Berichten zufolge den Rapper 21 Savage festgenommen. Der 26-Jährige sei in Großbritannien geboren und habe sich nach Ablauf seines Visums illegal in den USA aufgehalten, begründete die Behörde laut US-Medienberichten vom Sonntag ihren Schritt. Er sei in Atlanta im Bundesstaat Georgia festgenommen worden.